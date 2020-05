Assessoria – O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), recebeu a doação de 12 cadeiras de rodas da rádio Boas Novas. Os equipamentos auxiliarão os profissionais e garantirão melhor atendimentos aos pacientes.

As cadeiras serão utilizadas no transporte de pacientes, dentro da unidade, que recebem alta médica e, também, daqueles que precisam realizar exames. Segundo a diretoria do Into-AC, Lorena Seguel, parte da doação também será destinada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e ao Hospital de Campanha.

Para o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, as doações chegam em boa hora. “Agradecemos a Rádio Boas Novas, pois essa doação veio em uma boa hora. O Governo do Estado, por meio da Sesacre, está fazendo tudo o que pode para atender bem a população nesse momento”, destacou.

Momentos como esses tornam-se cada vez mais necessários diante do cenário que se desenha. As parcerias e o sentimento de solidariedades tornam-se cada vez mais importantes para que o ser humano e a vida seja priorizada e, essa, é maior preocupação do Governo.

Até o momento, a Sesacre recebeu mais de 130 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como são chamados acessórios e materiais como luvas e máscaras do tipo N95 cirúrgicas, óculos de proteção, toucas, sapatilhas e álcool em gel.

No último sábado, 23, o Acre recebeu mais 23 galões de álcool em gel e outras 53.800 máscaras cirúrgicas, além de 62.200 pares de luvas, 1,8 mil máscaras N95 e 40.400 aventais, além de 720 óculos de proteção, frutos do projeto Todos pela Saúde, da Fundação Itaú Unibanco.