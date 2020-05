Na segunda feira (25), a Prefeitura de Brasiléia por meio da Vigilância Sanitária em parceria com a Polícia Militar realizou trabalho de fiscalização na Avenida Manoel Marinho Monte, em cumprimento do Decreto N° 24

Entre as principais medidas estão: Fiscalizar os comércios com aglomerações, proibição de vendedores ambulantes, menores de 14 anos em filas de bancos ou lotéricas e aplicação de multa para quem estiver circulando sem a máscara ou descumprido as determinações.

A partir da presente data, estão proibidos também os serviços de Táxi, mototáxi e transportes de passageiros por aplicativos e caminhões que realizam “linha para zona rural”, durante 10 dias.

Seja consciente respeite o decreto estadual e municipal Se puder fique em casa.