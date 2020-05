Por meio de uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, realizada no dia 20 de maio, mais de trinta pessoas da comunidade do Derretido receberam atendimento médico em sua localidade.

O atendimento incluiu aferição de pressão arterial, consultas médicas, distribuição de remédios, além de um teste rápido para Covid-19 em uma moradora que apresentava alguns sintomas da doença, mas obteve resultado negativo.

Segundo a Secretária de Saúde, Selma Saucedo, a atividade teve o objetivo de prestar apoio à comunidade que apresentou algumas pessoas doentes, e neste momento de pandemia, além do receio de vir à cidade, precisam manter as medidas de segurança, principalmente com o aumento dos casos confirmados no município.

“A equipe da secretaria de saúde levou esse atendimento até eles. A doutora Janara e enfermeira Alivandra estiveram atendendo a comunidade. Foi uma ação necessária para prevenção de todos”, explicou a secretária Selma Saucedo.