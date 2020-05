O governo do Acre recebeu nesta terça-feira, 26, mais nove respiradores portáteis como doação do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú Unibanco e Hospital Sírio-Libanês para ajudar o estado no combate à pandemia de Covid-19.

Além dos respiradores, a parceria enviou para o estado no último sábado, 23 galões de álcool em gel, 53.800 máscaras cirúrgicas, 62.200 pares de luvas, 1.800 máscaras N95, 40.400 aventais e 720 óculos. Todo o equipamento foi destinado às unidades de referência para Covid-19 tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul e Brasileia.

Nesta quarta-feira, 27, o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, e o secretário de Saúde, Alysson Bestene, se reuniram por videoconferência com representantes do projeto para tratar de novas ações parceiras e um panorama da pandemia pelo Acre.

O chefe da Casa Civil lembrou os esforços do Estado para a ampliação de leitos de UTI, compra de medicamentos e insumos, além do esforço para a contratação de mais profissionais para atuarem na linha de frente contra a Covid-19.

“Nesse momento de tantos desafios, o governo do Acre agradece imensamente a Fundação Itaú Unibanco e o Hospital Sírio-Libanês por todo esse apoio numa das horas que mais precisamos. O objetivo número um do governador Gladson Cameli é salvar vidas. E ter uma parceria nesse momento é gratificante”, declarou Trindade.

Alysson Bestene apresentou aos membros do projeto toda a estrutura do Acre para o combate à Covid-19 e lembrou que com a dificuldade de aquisição de equipamentos e insumos hospitalares, a ajuda chega em um momento extremamente necessário.

“Toda ajuda é muito bem-vinda. É importante podermos capacitar e equipar nossas equipes. Já estamos atuando com o sistema Lean que o Sírio Libanês tem nos apoiado e agora ficamos fortalecidos com a entrega de equipamentos de proteção e respiradores. O estado do Acre agradece todo o apoio do programa pelo Itaú”, conta o secretário de Saúde.

O Todos pela Saúde está ajudando os estados brasileiros com a doação de equipamentos, contratação de profissionais e auxílio no fortalecimento do atendimento na rede pública hospitalar no enfrentamento ao novo coronavírus. Administrado pela Fundação Itaú Unibanco, a iniciativa conta com recursos na ordem de R$ 1 bilhão para ajudar no combate à doença.

Vânia Bezerra, superintendente de Responsabilidade Social do Hospital Sírio-Libanês, esteve no encontro e parabenizou o governo do Estado por ter se prontificado a receber a ajuda ofertada de forma rápida e eficiente, superando as dificuldades de logística e distância.

“Daqui de São Paulo nossas equipes estão em contato constantemente com o governo do Estado para ajudar no que pudermos. Temos equipes de profissionais do Hospital viajando pelo país e podemos organizar uma estratégia para que eles possam atuar no Acre com treinamentos para as equipes de saúde”, conta Vânia.