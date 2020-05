Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai beneficiar mais de 90 famílias com...

Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai beneficiar mais de 90 famílias com abertura de rua no Estirão do Remanso

Nesta quarta-feira, 27, a equipe da prefeitura começou a abertura do ramal na Comunidade Estirão do Remanso. A situação deve mudar com a abertura do ramal.