Foragido, o homem estava escondido em uma propriedade do quilômetro 32 da BR-317, zona rural de Assis Brasil, na Estrada do Pacífico. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (25).

Descoberto o esconderijo do suspeito, a polícia do Acre esperou o mandado de prisão da polícia do estado vizinho e foi cumprir.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito teria ameaçado tirar a própria vida com uma faca encostada no tórax. As equipes conversaram com o homem e o convenceram a se entregar.