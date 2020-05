Uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Polícia Militar possibilitou a recuperação do pátio do quartel da cidade. O prefeito Ilderlei Cordeiro chegou a visitar o local e constatar a necessidade de reforma.

Para o prefeito a reforma é um investimento já que proporcionará mais vida útil as viaturas da polícia, além de ser uma forma de reconhecer todo o trabalho realizado pelo batalhão.

“Esse é mais um investimento nosso e também uma forma de reconhecer o trabalho que esses policiais têm feito pela segurança da nossa população”, disse.

O comandante do Batalhão, o tenente-coronel Evandro Bezerra, agradeceu o apoio do prefeito e destacou: “Conseguimos traçar essa parceria que na verdade é uma conquista para o batalhão. Certamente, as viaturas terão uma longevidade maior. É uma melhoria significativa para o nosso quartel”.