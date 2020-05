Atendendo à política de conservação de ramais, o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), deu início aos trabalhos de melhoramento de 140 km de ramais que margeiam a rodovia Transacreana, no município de Rio Branco.

De acordo com o diretor-geral do Deracre, Ronan Lemos Filho, “as atividades serão de raspagem, retirada de pontos críticos, limpeza lateral e, por último, aterro”.

Ronan afirmou que a empreitada faz parte do pacote de obras do Programa Força Máxima, que visa criar condições para que os agricultores possam realizar o escoamento de sua produção.

Na manhã desta terça feira, 26, a atuação do Deracre se deu no ramal Riozinho do Rôla e, segundo Raimundo Nonato da Silva, encarregado dos trabalhos, os ramais estão sendo preparados também para a volta às aulas, após a pandemia.

Silva afirmou que não é possível estimar o tempo necessário para que a tarefa seja concluída: “Um trabalho em ramais depende muito das circunstâncias, inclusive do seu estado quando a equipe inicia. Mas, da maneira como está sendo feito, parece que será um trabalho bem rápido”.