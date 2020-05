A secretaria de estado de saúde do Acre divulga diariamente o boletim informativo detalhando os números do Covid-19 no estado, sendo que algumas secretarias municipais de alguns municípios atualizam seus dados somente a noite e isso tem causado alguns desencontros numéricos.

Por conta disso o 3 de Julho fez um balanço atualizando todos os boletins divulgados pelas prefeituras, após o balanço oficial do estado e juntamos os números do novo coronavírus de segunda para terça-feira.

A incidência da Covid-19 no estado é de 542,1 casos por 100.000 habitantes, os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro apresentam as maiores incidências do Estado com 865,2 e 794,5/100.000 habitantes, respectivamente.

A partir de um levantamento registramos que os números de novos casos registrados ontem foram de 444 nos testes positivos, com 9 mortos, depois que duas foram registradas por volta de 21 horas em Cruzeiro do Sul, elevando o número para 107 o número de pacientes que foram a óbito pela doença.

Com essa atualização, identificamos que as subidas dos números são dos boletins de Marechal Thaumaturgo que 61 casos, Tarauacá: 200, Assis Brasil 20, Cruzeiro do Sul 552, Porto Walter 2. Estas cidades divulgaram seus números horas depois da Secretaria estadual de saúde, isso explica o desencontro na planilha.

O Governo acelera a construção dos hospitais de campanha, estes estão sendo levantados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Segundo o secretário Alysson Bestene, a previsão de entrega está marcada para acontecer no dia 10 de junho.