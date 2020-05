As ações de combate ao novo coronavírus continuam constantes em todas as unidade do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Com apoio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o órgão realizou entre a segunda-feira, 25, e a terça-feira, 26, a desinfecção da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

A unidade registrou quatro casos positivos de policiais penais com Covid-19 até o momento e nenhum caso entre os detentos. Desta forma, a medida é mais uma ação preventiva de combate ao avanço do vírus no Sistema Penitenciário.

Durante a desinfecção, os profissionais do Depasa utilizaram carros-pipa com jatos de água em todo o perímetro do presídio. A limpeza foi realizada tanto nos ambientes administrativos quanto nos corredores, pavilhões e celas.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou a parceria com o Depasa em Cruzeiro do Sul e o trabalho dos servidores da unidade penitenciária. “Essas ações fazem parte do pacote contra a Covid-19. O Iapen segue firme nas ações, seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos demais órgãos sanitários do Governo do Estado”, afirmou.

O diretor da unidade, Aslan Barbosa, explicou que a intenção é reduzir os riscos e trazer a sensação de segurança tanto para os presos quanto para os servidores. “Nós temos tomado todas as medidas preventivas, utilizando os materiais de EPIs, disponibilizando álcool, luva, detergente e desinfetante para todos os postos de serviço”, disse.