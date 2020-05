Na Tarde desta terça-feira (26) a secretária de saúde da prefeitura de Cruzeiro do Sul confirmou estar infectada com o Novo Coronavírus.

Uma das principais figuras na linha de combate da doença, a gestora acalmou os amigos e servidores, dizendo que por ser assintomática não tem sintomas graves.

“Graças a Deus estou bem e em casa, seguindo as orientações médicas. Estarei junto ao prefeito, mesmo que a distância, conduzindo as ações e tomadas decisões”, disse.

O Boletim com as informações e números do Covid-19 na cidade, ser divulgado às 19 horas.