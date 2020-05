O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro teve participação fundamental na audiência e colocou para o secretário de saúde do Acre Alysson Bestene, sobre as dificuldades enfrentadas na guerra contra o Coronavírus.

“Estamos tendo muita dificuldade, pois as condições financeiras que temos não é suficiente para bancar o tamanho da demanda, peço ajuda de todos os nossos parlamentares, do governo do estado e a união dos prefeitos, para que Cruzeiro do Sul possa aguentar dar suporte para os demais municípios da região, ” disse Ilderlei.

Cada gestor expôs a situação local e pediram mais ajuda dos deputados e do governo do estado, que ia respondendo a cada indagação feita.

Outro ponto que foi levantado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, foi sobre a possibilidade de o estado adaptar o Hospital Dermatológico para servir aos pacientes de Covid-19.

“Temos o Hospital Dermatológico já tem uma estrutura pronta e apenas com alguns reparos, poder dar atendimento para os pacientes em situação intermediária da doença. Lá elas ficariam isoladas e recebendo o devido tratamento de saúde, desafogando assim a demanda do Hospital Regional do Juruá, ” disse Ilderlei.

O prefeito Justificou sua ideia, afirmando que o hospital do Juruá está sobrecarregado e que os pacientes em todos os níveis da doença, ficam no mesmo ambiente, tornando a situação ainda mais sufocante.

O secretário Alysso Bestene elogiou atuação do prefeito de Cruzeiro do Sul e afirmou que o governo do estado tem direcionado uma atenção especial para a cidade, por ela ser o ponto de suporte para os demais municípios da região.

“Nos próximos dias chegará mais carregamento de materiais em Cruzeiro do Sul, incluindo testes rápidos. Nossa equipe trabalha contra o tempo para entregar o hospital de campanha e na hora que ele entrar em funcionamento, nossa oferta de leitos vai amenizar o problema do hospital do Juruá”, disse o secretário.

Além de diversos deputados estaduais, autoridades do Ministério Público, da Bancada federal, prefeitos e com a presença de secretários municipais e estadual de saúde e do governador em exercício Major Rocha, estiveram por quase 5 horas debatendo ajustes nas ações de combate ao Covid-19 na Região do Juruá e Tarauacá Envira.

Os encaminhamentos da reunião foram recebidos pelos presentes, principalmente pelo governador Major Rocha e o Secretário Alysson Bestene.

O presidente da Aleac Nicolau Júnior, se disse satisfeito com o encontro e anunciou que outros serão agendados com gestores das demais Regionais do Estado.