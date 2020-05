A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, entregou esta semana o Centro de Referência para atender pacientes com sintomas leves de Covid-19, intensificando as ações voltadas ao enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Desde o dia 25 de maio, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a atender pessoas que apresentam sintomas gripais como dor de garganta, dor de cabeça, tosse e febre até 38 graus, na Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Maria Barroso.

Exames para monitoramento da doença serão coletados e entregues no mesmo dia. Desta forma, a Prefeitura garante que o usuário possa aguardar o resultado no local ou acessar os resultados por meio do site www.riobranco.ac.gov.br. Além disso, fortalece a rede assistencial no combate a essa doença que vem modificando o estilo de vida das pessoas.

“No primeiro dia de atendimento o resultado foi positivo, atendemos 161 consultas, realizamos 48 exames laboratoriais e 13 testes em grávidas e idosos com sintomas da doença há mais de 8 dias. Executamos alguns encaminhamentos médicos, com critérios estabelecidos no protocolo do Ministério da Saúde”, disse Jesuíta.

Ela enfatizou ainda que a URAP possui uma recepção estruturada com barreira sanitária, onde são feitos exames iniciais, sala de observação com quatro leitos, com três pontos de oxigênio para estabilização do paciente e um aparelho de eletrocardiograma, realizando no próprio ambiente, exames com o resultado de imediato. Os procedimentos de análises clínicas são coletados na própria unidade que, também está dotada de estrutura de transporte para o Centro de Apoio Diagnóstico.

Dependendo do estado do paciente, ele pode aguardar na própria unidade para o médico avaliar num retorno, com exame, em até três horas, caso seja necessária uma segunda análise.

De acordo com a gerente do Departamento de Unidades da Semsa, a enfermeira Lenice Camargo, que está coordenando os atendimentos na unidade, quando houver necessidade, o paciente será levado, pelo Samu, para a UPA do Segundo Distrito, que é a Unidade de Referência do Estado, caso precise ser internado.

“A prefeita Socorro Neri abre mais uma porta de entrada fundamental para dar mais condições a essas pessoas que estão adoecendo com sintomas de Covid-19. Lembrando que esse atendimento se junta as ações de teleconsulta que já estão sendo realizadas”, ponderou Lenice.

A Urap Maria Barroso está realizando atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e fica localizada na Avenida Sobral.