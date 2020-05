A partir desta semana, o escritor e ex-deputado Moisés Diniz fará parte da gestão de Gladson Cameli, atuando na coordenação política do governo. Ele terá os seus contratos de professor cedidos e ficará vinculado à Casa Civil.

Diniz foi vereador e vice-prefeito de Tarauacá, deputado estadual por três mandatos e deputado federal. Atuou como líder de dois governos da Frente Popular do Acre (FPA) e teve uma longa trajetória nos movimentos sociais, sendo um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac).

“Moisés tem como marca o diálogo e o respeito ao contraditório, sempre foi um pacificador”, disse Gladson Cameli.

Com a sua experiência parlamentar, Moisés atuará na relação do governo com a Assembleia Legislativa (Aleac) e outras instituições do movimento sindical, além de colaborar no diálogo com a sociedade civil organizada.