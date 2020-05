De acordo com o resultado do boletim epidemiológico desta terça-feira (26), o município de Epitaciolândia aparece com o maior número de diagnósticos confirmados de coronavírus na região do Alto Acre, totalizando 51 casos no total.

Apesar do alto número de pessoas infectadas pela Covid-19, o município não registrou nenhum óbito até o momento, o que tem gerado um certo alívio aos munícipes.

Diante da situação, a prefeitura do município, através da secretaria de saúde está desenvolvendo várias ações para tentar inibir o desenfreado índice de contágio, incluindo barreira sanitária na entrada da cidade.

Mas, levando em consideração a situação da doença a nível estadual, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica 280 casos novos de coronavírus em todo o estado, fazendo com que o total de confirmados para a doença salte de 4.501 para 4.781.