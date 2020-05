Deputados aliados de Jair Bolsonaro já comemoravam investigação contra Wilson Witzel (PSC-RJ) antes mesmo de os carros da Polícia Federal saírem às ruas na manhã desta terça-feira (26), rumo à residência oficial do governador.

Segundo a coluna, no último sábado, o deputado bolsonarista da Assembleia Legislativa Dr. Serginho (Republicanos-RJ) foi direto e disse que “em breve” um “uber black” chegaria ao Palácio Laranjeiras – referindo-se aos carros pretos da Polícia Federal. A postagem foi feita no sábado.

A reportagem também revela que, a mesma “contagem regressiva” vinha sendo feita pela deputada federal Major Fabiana (PSL-RJ) e por Eder Mauro (PSL-PA), que em 15 de maio, por exemplo, postou o “tic-tac” num post do governador.

Nesta segunda (25), véspera da ação, a deputada federal Carla Zambelli afirmou em entrevista que a PF estaria na iminência de deflagrar operações para investigar irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia. Foi numa entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (25).

Agentes da Polícia Federal estão no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Zona Sul da cidade, na manhã desta terça-feira (26). Não há informações sobre possível cumprimento de mandado no local. A ação é comandada pela corporação de Brasília.

Witzel e a esposa, Helena, são alvos da operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) — responsável por ordenar ações contra governadores. A informação é da coluna Radar, da revista Veja.