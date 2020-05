Durante sua fala o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) parabenizou a casa pela realização de uma audiência pública no dia de ontem, onde diversas autoridades estiveram debatendo alternativas que possam melhorar as condições de saúde dos municípios do grande Juruá.

Jenilson aproveitou para fazer elogios ao prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas), que segundo o deputado Médico vem sendo referência no empenho e esforço nas ações até aqui. Destaco a ação da prefeita Scorro Neri que já está com duas unidades de combate ao COVID uma é A – URAP Maria Barroso/C19 Na Sobral que já está atendendo e outro e uma unidade Remota para atender e medicar pacientes que estão em casa, que é o Barral, que já ha muito da dias vem atendendo.

“Quero agradecer aos colegas pela audiência de ontem, creio que apontamos muitos encaminhamentos que se utilizados pelo governo irá melhorar e muito as condições de prefeitos do interior. Quero parabenizar ao prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderei Cordeiro, que vem fazendo um belo trabalho nas ações contra o Covid-19, mas precisa de mais ajuda do estado, ” disse Jenilson Leite.

Outro ponto questionado pelo deputado, foi em relação ao serviço de Necrologia da Fundação Hospitalar, que segundo ele está em estado crítico.

“Não podemos esquecer o setor de necrologia do estado, temos muitos pacientes que acessam este tipo de tratamento e precisam urgente de atenção, ” cobrou o parlamentar.

Cruzeiro do Sul será a base de apoio para os municípios do entorno e o governo corre para estruturar o hospital Regional e acelera na construção do hospital de campanha, que deverá desafogar o sistema na cidade. Acompanhe a sessão on-line da ALEAC.