Em vídeo divulgado nesta segunda-feira, 25, o governador Gladson Cameli parabenizou a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) pelos 104 anos da instituição. “Mais de um século de história, determinação, garra e enfrentamento ao crime e proteção do estado”, disse o chefe do executivo.

Ao longo do vídeo, Gladson ressaltou o comprometimento com a Segurança e com a Polícia Militar. Ele afirmou que os investimentos e melhorias das condições de vida de cada policial são demonstrados no dia a dia e se medem pelas ações.

O governador destacou o reaparelhamento da Polícia com centenas de novas viaturas, equipamentos de proteção, armas e munições. “Hoje a polícia combate o crime com armas modernas, não com apito, como era antigamente”, afirmou.

Cameli ressaltou, ainda, o envio de um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa com objetivo de oferecer gratificação aos profissionais da segurança durante o período de enfrentamento da Covid-19. “Como governador eu escolhi valorizar, dar as condições de trabalho e liderar o avanço das forças de segurança do nosso estado”, reafirmou.

Confira o vídeo: