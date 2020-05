O município de Porto Walter (AC) registrou na última quarta-feira (01) o primeiro caso suspeito de coronavírus no município. Trata-se de um jovem que reside na cidade e passou férias em Manaus. No retorno aéreo houve conexões em Brasília e Rio Branco, lugares onde já existem casos positivos da doença. O restante do percurso, de Cruzeiro do Sul até a cidade que reside, foi feito de barco.

Ele segue em isolamento domiciliar, recebendo a medicação para os sintomas apresentados. O material para exame foi coletado e deve ser encaminhado nesta quinta-feira (02) para Rio Branco. Segundo informações de familiares, o jovem não apresentou febre, apenas dor na garganta, mas por precaução decidiu procurar o atendimento.

Desde a última sexta-feira (27) a Prefeitura de Porto Walter publicou um decreto que proíbe a entrada de pessoas de outras cidades no município. Somente moradores que estiverem retornando de outros lugares podem adentrar na cidade, após passar por uma triagem. Os serviços de transporte fluvial foram suspensos, exceto os casos de urgência e emergência.

Juruá online