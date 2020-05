No dia 11 de maio a cidade mais distante do Vale do Juruá apresentou o primeiro caso de Infecção pelo novo Coronavírus e de lá até o último boletim divulgado nesta segunda-feira já são 50 casos confirmados de COVID-19 em Marechal Thaumaturgo.

Autoridades em saúde do Estado reforçam a estrutura do Hospital Regional do Juruá, que dará suporte aos pacientes que apresentarem situações mais graves da doença.

Também foi registrado o primeiro caso de internação no município, o que eleva o nível de preocupação, afinal as condições e estrutura da unidade de saúde do município não detém de muita estrutura caso tenha que internar muitos pacientes.

Na manhã desta segunda-feira o município de Porto Walter, único que ainda não tinha registro de contaminação pelo vírus, teve seu primeiro caso anunciado.

O Acre tem subida assustadora no número de casos, chegando a marca de 4.501 com os novos 341 casos confirmados pela doença, que já matou 97 pessoas em todo estado.