Os ex-prefeitos do município de Epitaciolândia, Luizinho Brandão Hassem, sua esposa Albertina Pereira Hassem e André Hassem (pai, mãe e filho), testaram positivo para o novo coronavírus. Atualmente André Hassem ocupa a presidência do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Devido a manifestação dos sintomas da doença André Hassem se afastou de seu posto de trabalho no dia 9 de maio, mas só teve a confirmação de que estaria com coronavírus na quarta-feira (21).

De acordo informações de André Hassem, apesar de estarem infectados com a Covid-19, pai, mãe e filho se recuperam muito bem e estão em isolamento social, em Rio Branco.