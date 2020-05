Um vizinho flagrou um idoso que aparenta ter 70 anos, praticando ato de zoofilia no quintal de uma casa no município de Itarantim no sudoeste baiano.

Um morador do local já suspeitava do vizinho e ao se deparar com a cena não pensou duas vezes, registrou tudo com a câmera de um aparelho celular. O vídeo, que mostra o crime inusitado, foi divulgado no YouTube.

O caso de zoofilia será investigado por agentes da delegacia local. O idoso, que ainda não foi localizado pela polícia, poderá ser enquadrado na lei que garante proteção aos animais contra maus tratos, com pena de reclusão de três meses a um ano, além de multa. Por Portal da Holand