Os casos de Covid-19 no município de Brasileia teve um aumento considerável nas últimas 24 horas. De 25 diagnósticos confirmados da doença, o número subiu para 31 pessoas infectadas.

Já no município de Epitaciolândia, os casos confirmados de coronavírus subiu de 40 para 45 nas últimas 24 horas.

Com o acréscimo, até o momento, o Acre saiu de 4.160 casos para 4.501. O número de óbitos pela pandemia no estado teve alteração de 92 para 97 nesta segunda-feira, 25.

Do total de casos confirmados, 1.574 receberam alta por não apresentarem mais a doença no organismo. Entretanto, 94 pacientes seguem internados, sendo que 24 encontram-se em estado grave na UTI. Atualmente 2.736 seguem em isolamento domiciliar.

No Acre, até o momento, são 11.119 notificações, sendo 5.746 (51,7%) descartados e 872 (7,8%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

As cinco mortes confirmadas nesta data para Covid-19 são:

A primeira, de um homem com as iniciais E.P.S., de 52 anos, que deu entrada no dia 18 no Pronto-Socorro de Rio Branco (PS) e morreu no mesmo dia, sendo residente de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte foi de uma mulher, M.T.S., de 87 anos, que deu entrada no dia 17 de maio no Pronto-Socorro e morreu no dia 19 deste mês. Era residente de Rio Branco e não possuía registro de comorbidades.

O terceiro óbito também é de uma mulher, cujas iniciais são M.A.S., de 75 anos, que deu entrada no dia 16 deste mês no Pronto-Socorro e morreu no dia 20, sendo residente de Rio Branco, possuía comorbidades em seu registro.

A quarta vítima de Covid-19 foi o paciente J.W.O., de 46 anos, que deu entrada no dia 26 de abril no Pronto-Socorro e morreu no dia 23 deste mês, sendo residente de Rio Branco. Ele possuía registro de comorbidades.

A quinta morte confirmada nesta segunda é de um homem, cujas iniciais são L.F.A., de 71 anos, que deu entrada no dia 18, na UPA Via Verde e morreu no dia 25, sendo residente do município de Rio Branco, tinha registro de comorbidades.

Confira o boletim na íntegra: