Nesta segunda-feira (25), uma equipe da Caixa Econômica Federal chegou a Porto Walter para facilitar o pagamento do Auxílio Emergencial. A ação se deu após conversa da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) com o prefeito, Zezinho Barbary, e com presidente do banco, Pedro Guimarães.

Perpétua afirmou que haverá um caixa eletrônico no município e celebrou a conquista. “Agora a população não precisará mais descer o rio e ir até Cruzeiro do Sul, o que vinha sendo feito nesses últimos anos. Além de ser exaustivo, essa ação diminuirá a circulação entre as cidades e uma possível contaminação por coronavírus”, ressaltou a deputada.

Reunião com ministro

Nas últimas semanas, Perpétua esteve com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e relatou a dificuldade que os moradores de Porto Walter tinham para receber o pagamento do Auxílio Emergencial. Durante a reunião, eles telefonaram para Guimarães e a deputada fez a solicitação de uma agência bancária na região.