Implantada há uma semana por determinação da prefeita Socorro Neri, a Teleconsulta está se consolidando como uma plataforma eficiente para o atendimento de pacientes na rede municipal de saúde. O serviço é realizado através de telefone (voz) e via chat (bate-papo) nos canais da Prefeitura de Rio Branco nas redes sociais.

No total, até a tarde de sexta-feira, 22, foram 2.970 atendimentos. Contudo, a forma preferida até então foi via chamada de voz, um total de 2.754. Já os atendimentos via chat foram 216.

O motivo é que, para a maioria dos pacientes, o manuseio do telefone para chamada de voz é muito mais simples do que a operação de uma conversa de bate-papo via smartphone ou de um computador pessoal.

A plataforma da Teleconsulta é administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Através dela, médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas realizam os atendimentos. O usuário recebe atendimento pré-clinico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico em clínica médica, em enfermagem, em atendimento psicológico e em atendimento nutricional.

Quem precisar pode entrar em contato pelo telefone 3216.2400, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas, ou pelas redes socias no Facebook: facebook.com/SaudeRB, pelo Telegram: @SaudeRB_bot, e pelo portal da Prefeitura na internet: www.riobranco.ac.gov.br.