Ministro Celso de Mello e Jair Bolsonaro (Foto: STF e Reuters)

Procuradores, ministros do Supremo e integrantes do governo consideram que Celso de Mello, relator do inquérito sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, tem adotado ritmo célere em busca de provas para sustentar a investigação contra Jair Bolsonaro.

Reportagem dos jornalistas Julia Chaib, Matheus Teixeira e Gustavo Uribe na Folha de S.Paulo assinala a agilidade com que o decano da Suprema Corte atuou até agora. “Mello fez questão de deixar claro que decidiria ‘brevissimamente’ sobre a questão [divulgação do vídeo]”. E assim o fez, como em outras diligências.

Jair Bolsonaro está receoso quanto ao andamento das investigações e de que surjam novas ações judiciais contra seu governo, principalmente depois dos ataques do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao STF. Na reunião de 22 de abril, Weintraub chamou de “vagabundos” os membros da corte e defendeu a prisão de todos.

Por isso, aconselhado por políticos do seu círculo, Bolsonaro avalia procurar o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, para diminuir o mal-estar e evitar retaliações.