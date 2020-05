A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 293 casos novos de coronavírus neste domingo, 24. Desse modo, o número de infectados saltou de 3.867 para 4.160 em todo o estado.

No Acre, até o momento são 10.880 casos notificados, sendo que 5.663 foram descartados. Outros 4.160 foram confirmados e 1.057 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR no Laboratório Rodolphe Mérieux. Pelo menos 1.417 tiveram alta, ou seja, estão curadas da doença. Entretanto, 91 pacientes seguem internados, sendo 20 em UTI.

O número de mortos por Covid-19 subiu de 87 para 92 neste domingo.

A primeira vítima da doença foi o paciente R. N. S. A., de 63 anos, que morreu neste sábado, 23, na UTI do Pronto-Socorro, onde estava internado desde o último dia 13. Na sua declaração de óbito, não consta registro de comorbidades.

O. L. G., é a segunda vítima da pandemia no estado, que também morreu neste sábado, 23. O idoso de 77 anos havia dado entrada no Into no dia 15 de maio, onde veio a falecer oito dias depois. O paciente residia em Rio Branco e era acometido de diabetes e hipertensão arterial.

A terceira morte é de um homem de 76 anos. S. G. O., que deu entrada no dia 15 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, veio a óbito no dia seguinte, mas apenas hoje seu exame confirmou a causa da morte. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades como hipertensão arterial e insuficiência cardíaca.

O quarto óbito é de um homem de 88 anos. J. A. N., que deu entrada no Into no dia 18 de maio, e cujo óbito se deu no dia 19. Ele era portador de doença crônica renal.

O quinto é uma mulher de 62 anos. R. N. T. F., que deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 16, falecendo no dia 20 de maio. Na sua declaração de óbito há registro de comorbidades, diabetes e hipertensão.

Dos 92 óbitos registrados no Estado, 80 foram de pessoas residentes no município de Rio Branco, 3 de Plácido de Castro, 3 de Cruzeiro do Sul, 2 de Tarauacá, 1 de Acrelândia, 1 de Brasileia, 1 de Assis Brasil e 1 de Sena Madureira.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_24_05_2020