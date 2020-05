É com profundo pesar que o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, a deputada estadual Maria Antônia tomaram profundamente o falecimento da senhora Marieta, ocorrido neste domingo (24).

Dona Marieta é avó do governador Gladson Cameli, e faleceu no estado de Amazonas. Dona Marieta vai deixar muita saudade e boas lembranças na vida daqueles que a conhecia e principalmente no leito familiar.

Neste momento de dor e despedida, o casal Dêda e Maria Antônia envia suas condolências aos familiares e amigos e se solidarizam neste momento de perda.