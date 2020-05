O Prefeito do município de Bujari, Romualdo Araújo, determinou a instalação de Totens Display com álcool em Gel nas unidades Básicas de saúde, Agências Bancárias e Lotéricas com o intuito de evitar ou diminuir o contágio e a propagação do Coronavírus no Município.

A ideia foi pensada especialmente para que as pessoas não precisem tocar em recipientes com as mãos, diminuindo assim riscos de contaminação e contágio em tempos da pandemia.

O prefeito Romualdo resolveu instalar esses Totens Display com álcool em Gel nos lugares onde se vê o maior fluxo de pessoas, pois este é um momento onde se deve tomar muito cuidado para não ser acometido pelo vírus.

Buscando diminuir o risco de contaminação pelo covid-19, a Prefeitura de Bujari através da Secretaria Municipal de Saúde estão tomando todas as medidas necessárias para que a população não seja tão afetada quanto a outros municípios.