Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma arma de fogo durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, ocorrido na noite deste sábado, 23, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e, ao chegar ao local, a vítima, que apresentava marcas, relatou ter sofrido agressões e ameaças por parte de seu companheiro, de 43 anos, que estaria sob o efeito de drogas e álcool.

No local, foi encontrada e apreendida a espingarda de pressão, adaptada para calibre 22, que foi encaminhada para a Delegacia Especializada, juntamente com o homem envolvido na ocorrência, para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.