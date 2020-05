Opção para evitar sair de casa, a teleconsulta foi uma decisão inovadora da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. A ação integra o pacote de medidas emergenciais de enfrentamento ao novo coronavírus, na capital acreana, há uma semana registrando mais de 2.300 atendimentos, via telefone e chat on line.

“Estamos obtendo resultados positivos com essa alternativa para a população. Já são mais de dois mil atendimentos em uma semana. São mais de duas mil pessoas que não sairam de casa e portanto não se arriscaram podendo contrair o vírus, assim como também não representaram risco podendo transmitir o vírus. Nós acreditamos que a incorporação de novas tecnologias à medicina é um avanço que obedecendo as diretrizes e fortalecendo esse contato, esse laço de confiança entre médico e paciente, vai nos garantir uma experiência ainda mais exitosa”, declarou Socorro Neri.

A plataforma é administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pela qual médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas realizam as teleconsultas. O usuário recebe atendimento pré-clinico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico. Quem precisar pode entrar em contato pelo telefone 3216.2400, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ou pelas redes sócias no Facebook: facebook.com/SaudeRB e pelo telegram @SaudeRB_bot

“O cidadão que apresenta sintomas gripais leves não precisa sair de casa e ir até a Upa do Segundo Distrito, que é a unidade de referência do estado para a Covid, mas para quem está com sintomas graves. O risco de contaminação é alto, portanto se os sintomas são leves, o paciente tem essa opção de escolher um desses meios de teleatendimento e ser diagnosticado, quando necessário monitorado. Nós estamos oferecendo todo suporte necessário para diagnosticar e tratar essas pessoas”, esclarece a prefeita.

Outros atendimentos

Por meio da teleconsulta também está garantido a realização de outros atendimentos referentes a rotina da Atenção Básica no município. “Estamos atendendendo todas às situações que são rotina nas Unidades Básicas de Saúde. Então, quem também precisa de outros tipos de consulta, que não seja suspeita do coronavírus, também pode utilizar a plataforma. Nosso maior objetivo é fazer com que as pessoas fiquem em casa, e evitem sair ao máximo, especialmente quem compõe o grupo de risco”, explicou a coordenadora de Regulação, Controle e Avaliação da Semsa, Sulamitta Guedes.