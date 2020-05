A entrega de cestas básicas para as famílias mais atingidas pela pandemia de coronavírus continua. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, entregou na tarde de sexta-feira, 22, sacolões para autônomos, músicos e profissionais que trabalham com festas e também para a Casa de Acolhimento Luz do Caminho.

O representante da Casa de reabilitação, Valdeci Silva, destaca a importância na ajuda nesse período, já que a entidade sobrevive de doações e da renda com vendas de produtos feitos pelas pessoas que estão no abrigo.

“Pra nós é uma alegria ver que o poder público está empenhado em nos ajudar nesse tempo de pandemia. Esse é um fortalecimento para continuarmos com esse trabalho de recuperação de pessoas. Aqui, temos muitas pessoas que precisam dessa ajuda com a alimentação”.

O prefeito explica que as cestas básicas estão sendo adquiridas com recurso federal que deve chegar dividido em três parcelas. Ao todo, Cruzeiro do Sul receberá mais de R$ 3,5 milhões.

“Estamos fazendo o que é possível. O pouco que estamos recebendo, estamos multiplicando e fazendo esse aporte alimentar e econômico. Fizemos todo o processo administrativo e vamos começar a pagar quando o Governo Federal encaminhar os recursos”.

Jean Lopes, representante da classe de profissionais ligados a produção de eventos, agradece o apoio e ressalta: “Vamos doar esses sacolões para aqueles que mais precisam. Nosso segmento será o último a voltar, provavelmente vamos voltar só após as igrejas. Através das festas nós geramos muitos empregos, ambulantes, seguranças, aluguel de iluminação, dentre outros.”