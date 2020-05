Desde quando foram divulgados os três primeiros casos confirmados de Covid-19, em Rio Branco, a prefeita Socorro Neri mobilizou todos os esforços, especialmente na área da da saúde, para contenção da propagação do coronavírus entre a população da capital, traçando estratégias com as equipes no sentido de monitorar para executar ações de enfrentamento ao avanço da pandemia.

A coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem atuado de forma orientar toda a Rede Municipal de Serviços de Atenção à Saúde do SUS para atuação na identificação, notificação, registro, coleta de amostras, investigação laboratorial, manejo e medidas de prevenção e controle, através da divulgação das ações e medidas de contenção da propagação do vírus em cada cenário da evolução local da doença, conforme explicou o coordenador do setor, Félix Araujo.

Desde o dia 18 de março, quando foram decretadas as medidas de emergência, pela prefeita Socorro Neri, uma das primeiras ações foi a instalação de uma barreira sanitária na Rodoviária Internacional de Rio Branco que monitora a entrada de pessoas na cidade.

“Até a data de hoje foram monitoradas a entrada de 3.517 pessoas, destas 35 pessoas apresentaram sintomas e 629 foram recomendadas a ficarem em quarentena voluntária. Também foram intensificadas as ações nas empresas de ônibus com o trabalho de orientação como proceder com a limpeza dos Transportes Coletivos; 290 estabelecimentos foram fiscalizados com 6 interdições. Também estivemos nas Casas de Acolhimento Souza Araújo e Lar dos Vicentinos, orientando os mesmos para proceder de maneira correta com as medidas de proteção à população da referida casa, durante a pandemia”, detalhou.

As funerárias também foram orientadas pela equipe da vigilância sanitária sobre como proceder a respeito do adequado manuseio dos corpos em caso de óbitos confirmados ou suspeito da Covid- 19.

Félix Araújo informou também que no último dia 18 de maio iniciou-se uma ação de fiscalização de todas as Regionais do Município. “Todos os dias, exceto aos domingos, temos 4 equipes de Auditores Fiscais sanitários que estão divididos nas regionais, fazendo valer o cumprimento do Decreto n° 5.496/2020” ressaltou.

Desse modo, a partir do trabalho da vigilância epidemiológica foram estabelecidos diversas ações importante durante a pandemia, tais como: critérios para a notificação e registro de casos suspeitos em serviços de saúde, públicos e/ou privados; procedimentos para investigação laboratorial; acompanhamento de casos suspeitos e positivos; inspeção e orientação de instituições, estabelecimentos e mesmo domicílio sobre o controle da contaminação e a indicação de isolamento dos suspeitos e confirmados; orientações de vigilância epidemiológica através do atendimento a denúncias; transporte de amostras e notificação no eSUS; assessoramento técnico dos serviços de saúde municipal; investigação de óbitos; monitoramento dos dados; produção do boletim epidemiológico; elaboração e divulgação de notas técnicas e normas recentes sobre Covid 19; testagem, condução clínica, fluxos de serviços, uso de Epis; e estabelecimento de medidas de prevenção e controle.

Sobre a Covid -19

É uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

O vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa a pessoa, por meio de gotículas de saliva ou secreção nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.

No momento, não existem vacinas ou tratamentos específicos para a Covid-19. No entanto, existem muitos ensaios clínicos em andamento avaliando possíveis tratamentos.

Enquanto isso, reforça-se a recomendação do distanciamento social e atenção de toda população para as medidas estabelecidas pois garantirão o cuidado de todos nesse momento.