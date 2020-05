Assessoria – Mais uma frente fria chega ao Acre neste final de semana, deixando a temperatura amena em todo o estado, tanto neste sábado, 23, quanto no domingo, 24.

O Boletim do Tempo da Sala de Situação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), informa que para este sábado o tempo fecha ao longo do dia e a previsão é de céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas, que poderão ocorrer a qualquer hora do dia.

De acordo com o boletim, neste domingo, 24, a friagem permanecerá em todo o Acre. A previsão para todas as regiões acreanas, inclusive a capital Rio Branco é de um dia com pouco sol.

Na segunda-feira, 25, a friagem começa a perder força no Acre, segundo as informações do Boletim do Tempo. “A previsão é de um dia de céu nublado no Oeste do estado. Na capital e nas demais regiões acreanas, o dia ainda começa com nuvens, mas aos poucos o tempo abre e o sol predomina. Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado. O tempo segue ameno durante a noite, madrugada e nas primeiras horas da manhã, mas durante a tarde o calor vai aparecendo”, cita.

Temperaturas:

Domingo

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 14°C e a máxima de 22°C.

Baixo Acre

Mínima de 16°C e máxima de 24°C são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 16°C e 24°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 17° C e 25°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 17°C e a máxima de 25°C.