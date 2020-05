O Governo do Estado conseguiu esta semana, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit/Brasília), a aprovação do anteprojeto para construção do anel viário de Brasileia, com expectativas de licitar a obra nos próximos 15 dias, dando um passo fundamental para atender um antigo anseio da população do município, pois o projeto está emperrado desde 2016.

A correção de todos os parâmetros técnicos junto ao Dnit foi possível graças à ação conjunta das equipes da Secretaria de Desenvolvimento Regional (Sedur), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) e Representação do Governo do Estado em Brasília.

Dentre os vários pontos de ajustes, conforme solicitação do Dnit, constava revisão no projeto de engenharia, geometria, terraplanagem, pavimentação, drenagem, desapropriação e um apanhado geral para que esteja conforme as normas dos órgãos reguladores.

O trecho do anel viário de Brasileia corresponde a uma extensão de 10 quilômetros, portanto, também foi solicitada revisão no estudo de tráfego, conforme esclareceu o secretário de Desenvolvimento Regional, Victor Bonecker.

“A aprovação do anteprojeto de uma obra tão importante e tão esperada para a população do município foi possível graças ao esforço conjunto das equipes dos órgãos envolvidos e o próximo passo é seguir com a licitação”, pontuou Bonecker.