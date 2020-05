Na votação do PL que concede o auxílio emergencial aos servidores da segurança pública, no valor de R$ 420,00, o deputado Jenilson Leite (PSB) pediu ao governo que conceda o benefício aos servidores da saúde, em especial àqueles que foram deixados de fora pela gestão no tocante ao auxílio insalubridade, pago aos servidores da saúde, mas que contemplou apenas os que já recebiam o benefício.

“Apresentei duas emendas modificativa no projeto, na qual estende o benefício aos servidores da saúde. Principalmente aos que não recebem o auxílio insalubridade.

É uma reivindicação justa da categoria e esta Casa e o governo tem a oportunidade de valorizar quem está na luta contra à pandemia”, pediu o deputado.