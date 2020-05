Uma sessão extraordinária foi convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre – ALEAC que teve início às 09:30 deste sábado (23), onde os parlamentares debatem e votam matérias de urgência encaminhada pelo governador Gladson Cameli.

Em tempos de pandemia e distanciamento social a mesa diretora da ALEAC se adaptou ao novo método de trabalho das demais instituições legislativas, que para dar celeridade as pautas que podem ajudar no combate ao covid-19, estão trabalhando normalmente, sendo por vídeo conferência e tem contado com a participação de todos os deputados.

O Presidente Nicolau Júnior registrou o momento histórico para o parlamento, que consegue realizar os trabalhos, com cada deputado estando em cidades diferentes e sem sair de seus lares.

“Iniciamos neste momento, a sessão extraordinária deste sábado (23). Estou presidindo a reunião remota diretamente de Cruzeiro do Sul, minha cidade natal. Na pauta, projetos importantes que beneficiam os nossos servidores de Segurança Pública do Estado, ” escreveu o presidente da casa.

Os parlamentares votarão o projeto enviado pelo executivo, que garante o pagamento de uma espécie de insalubridade para os profissionais da área de segurança pública e com uma emenda ao sugerida do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), o benefício contemplará os trabalhadores da área administrativa, este segundo o parlamentar também estão em contato constante com colegas de funções específicas.

Você também pode acompanhar a sessão remota dos deputados estaduais pelo canal da TV ALEAC