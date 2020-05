Assessoria – Os números (68) 99228 5036; (68) 99226 4748 e (68) 99996 0593 são exclusivamente para que pessoas com suspeita de Covid-19 entrem em contato com a equipe de plantão para atendimento remoto.

O Disque-Coronavírus foi idealizado para informar a população sobre a doença, contando com os alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), para fazer o atendimento voluntário por meio do aplicativo WhatsApp. A iniciativa, que também conta com a parceria da Secretaria de Planejamento e Gestão, já realizou mais de 4 mil atendimentos.

A orientação é que somente pessoas com sintomas da doença entrem em contato com a equipe médica, já que qualquer outro tipo informação, além de não ser repassada por esse canal, dificulta o atendimento de quem realmente precisa ser orientado sobre a Covid.