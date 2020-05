O Governo do Estado do Acre abriu inscrições em processo seletivo para contratação de mais mediadores de ensino a distância. As remunerações variam entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

De acordo com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), a proposta é potencializar o ensino e a qualificação durante o isolamento social, ampliando e democratizando o acesso à educação profissional e tecnológica a distância.

Os candidatos devem ter formação superior nas áreas de Administração, Gestor de Recursos Humanos, Enfermagem, Administração Hospitalar, Educação Física e Turismo.

As inscrições já tiveram início, são exclusivamente on-line e estendem-se até terça-feira, 26. Para inscrever-se, o candidato deve ler atentamente o edital e enviar a ficha de inscrição junto com a documentação necessária em formato PDF ao e-mail oficial do processo seletivo, psead.ieptec@ac.gov.br.

Os candidatos selecionados atuarão como formadores e mediadores de aprendizagem em cursos que serão ofertados no mês de junho na modalidade de educação a distância (EaD).

São cursos de formação inicial e continuada (Fics) do Programa Novos Caminhos, antigo Pronatec, do Ministério da Educação (MEC).

Devido ao caráter emergencial, o processo seletivo será executado em fase única mediante análise curricular.

Para conferir o edital do certame, consulte a edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, ou clique aqui.

As dúvidas referentes ao processo seletivo devem ser encaminhadas ao e-mail psead.ieptec@ac.gov.br.