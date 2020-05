Preocupados com a elevação do números de casos de COVID-19 no município o Presidente do Legislativo Municipal Rogério Pontes-PROS e o segundo secretário da mesa diretora vereador Rozevete Honorato-PSB, participaram nesta sexta-feira,22, no centro cultural Sebastião Dantas de uma reunião com a Prefeita Fernanda Hassem e o Comitê Temporário de Crise e Combate ao Coronavírus, onde foi apresentado as novas medidas no decreto, de N° 24 que entrará em vigor a partir de sábado,23, podendo ter prorrogação do prazo, se necessário, que estabelece novas medidas preventivas mais rigorosas, visando combater a disseminação do novo coronavírus no município.

O encontro contou ainda representantes comerciais, de aplicativo de mobilidade urbana, presidente dos sindicatos dos taxistas e mototaxistas. Além da Comandante do 5º Batalhão da Policia Militar, Mj. Ana Cássia, comandante do Pelotão Especial de Fronteira de Epitaciolândia, Souza Silva, representantes do DETRAN e Vigilância Sanitária.

Entre as principais mudanças do decreto anunciadas pela Prefeitura de Brasileia, estão o aumento da rigidez em caso de descumprimento das normas de enfrentamento ao coronavírus e o estabelecimento de horário para funcionamento de determinadas atividades. Além disso, os serviços de hotelaria e hospedagem poderão disponibilizar no máximo de 30% (trinta por cento) de sua capacidade; Orientar clientes e funcionários a lavarem as mãos em pias com sabão liquida papel toalhas e/ou álcool etílico hidratado 70º INPM disponibilizados na entrada do estabelecimento.

Os postos de combustíveis deverão funcionar até às 22 horas, restaurantes, lanchonetes e similares somente com serviço de Delivery, postos de lavagem de carro não poderão estar com permanência de usuários no local, serviços de engenharia e construção civil deverão ser realizados apenas com 50% dos funcionários.

A prefeita Fernanda Hassem explicou o decreto e fez um apelo para a população pedindo que cumpram as medidas para combater a propagação do COVID 19.

“Com o aumento de número de casos, Lamentavelmente pelo descumprimento de alguns cidadãos que não tem compreendido a seriedade e a gravidade desta doença, a prefeitura está publicando hoje um decreto com restrições, é preciso uma compreensão por parte da população, até o dia 31 de Maio juntamente com o município de Epitaciolândia estaremos tomando algumas medidas de proibição de circulação de carros e de transportes coletivos, restrições de abertura de alguns comércios. O principal objetivo para que a gente consiga achatar essa curva de crescimento na região, infelizmente aquilo que a gente mais temia aconteceu, tivemos um número elevado, e os casos estão aumentando cada vez mais e também tivemos primeiro óbito no município de Brasileia, o segundo caso de óbito na região do Alto Acre, é preciso que o poder público tome essas medidas.

Eu quero fazer mais uma vez as pessoas, a gente precisa se proteger, as autoridades de saúde dizem que não tem uma vacina que cure, a única medida de proteção e mudanças de hábitos e isolamento social, nem todos podem fazer isolamento social porque precisa trabalhar porque fazem parte de serviços essenciais, e os demais precisam respeitar isso. Tem muita gente descumprindo, sem usar máscaras, fazendo reuniões com aglomerações, é necessário essa mudança, e por força de lei vamos modificar o decreto, ele inclusive a partir de agora será cobrado multa para aqueles comércio que descumprir o decreto que vamos publicar hoje”, ressaltou a prefeita.

Presidente da Câmara Rogério Pontes-PROS, destacou a preocupação com o aumento de número de casos de Coronavírus e afirmou que os poderes estão unidos pelo bem da população Brasileense.

“É preocupante a situação do nosso município, a nossa prefeita Fernanda Hassem tem se dedicado ao máximo juntos com os vereadores, os poderes estão todos unidos para minimizar os casos de contaminação por Coronavírus, já temos 23 casos confirmados e 27 em análise. Vai ser publicado O decreto mais rígido, a população está entendendo o que as autoridades estão fazendo pelo bem das famílias Brasileense e do povo do estado do Acre, estamos fazendo uma aliança forte com todos os poderes para que possamos melhorar essa situação, estamos preocupados porque os números de infectados tem aumentado a cada dia, entendemos que é necessário medidas mais rígidas para garantir a saúde de cada pessoa” enfatizou vereador presidente.

Novas medidas

No Art. 11 – Fica proibida a utilização dos caminhões e similares oriundos da zona rural para transporte de pessoas, mesmo para os serviços de frete no perímetro urbano, permitido apenas o transporte de alimentos de origem ou destino à zona rural, com apenas 2 (duas) pessoas no veículo.

Os estabelecimentos comerciais nos ramos de confecção, calçados, acessórios, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cosméticos, estéticas e similares fica proibida a abertura com informação clara e visível na porta acerca da motivação de saúde pública; Proibida a aglomeração de pessoas em espaços públicos ruas, calçadas e praças, sendo autorizada a dispersão e condução de populares pelas forças policiais e agentes de saúde.

Art. 12 – Fica proibido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes menores de 14 anos, mesmo que acompanhado dos pais, pessoas que se enquadram no grupo de risco (portadores de doenças crônicas), gestantes e lactantesem qualquer estabelecimento comercial público ou privado;

Art. 13 – Ficam suspensas as atividades de transporte de táxi e moto-táxi na cidade de Brasiléia, inclusive transporte de passageiros por aplicativos móveis.