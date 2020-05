O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), corrigiu os dados apresentados ontem no município de Brasileia, onde apresentava um número muito acima do normal, mas mesmo com a correção o número de casos de coronavírus no município aumentou significantemente.

De 6 casos, o número de contaminados subiu para 23 diagnósticos positivo e 27 casos em análise. É um número preocupante e a população do município precisa se conscientizar da grave situação e ficar em casa.

Além do aumento nos casos confirmados, o município de Brasileia registrou o primeiro óbito decorrente da doença, a vítima seria uma idosa que teria dado entrada no Hospital Regional do Alto Acre apresentando uma doença crônica. Devido a paciente apresentar os sintomas de coronavírus, fez-se necessário a realização do teste rápido que testou positivo para a doença.

Os dados mostram ainda que 286 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas.

Desse modo, até o momento, o Acre saltou de 2.817 casos para 3.103. O número de óbitos pela pandemia no estado subiu de 75 para 78 nesta quinta-feira, 21. Destes, 1.098 receberam alta por não apresentarem mais a doença no organismo. Entretanto, 81 pacientes seguem internados, sendo que 17 encontram-se em estado grave na UTI. Atualmente 1.846 seguem em isolamento domiciliar.

No Acre, até o momento, são 9.800 notificações, sendo 5.144 (52,5%) descartados e e 1.556 (15,9%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

Os três novos óbitos confirmados para Covid-19 são:

O primeiro, cujas iniciais são V. L.S, de 71 anos, deu entrada no dia 12 no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito no dia 20. O paciente residia no município de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte é do paciente A. J. C. S.N, de 65 anos, que deu entrada no dia 24 de abril, na Fundhacre e veio a óbito no dia 17 de maio. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades.

O terceiro óbito é de uma senhora, cujas iniciais são M.F B.O. de 66 anos, que deu entrada no dia 14 deste mês no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesta quinta-feira, 21, sendo residente de Cruzeiro do Sul e também possuía comorbidades.

Confira o boletim na íntegra: