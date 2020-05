A prefeitura do município de Mâncio Lima, através do gestor Isaac Lima, viu a necessidade de fazer alguns esclarecimentos a respeito das dificuldades que os municípios e estados estão enfrentando.

Mas a prefeitura de Mâncio Lima tem conseguido manter a regularidade no pagamento de seu quadro efetivo de servidores, que constitui a grande maioria das atividades que garantem o funcionamento dos serviços públicos. Além de outros aspectos a serem levados em conta.

Veja abaixo a nota emitida pela prefeitura de Mâncio Lima:

1. Apesar das dificuldades sanitárias e socioeconômicas por que passam o país, seus estados e municípios, o município de Mâncio Lima vem mantendo com regularidade o pagamento de seu quadro efetivo de servidores, que constitui a grande maioria das atividades que garantem o funcionamento dos serviços públicos;

2. Que os servidores de contratos provisórios que ingressaram no serviço público municipal, fruto de processo seletivo para suprirem demandas identificadas, também continuam recebendo regularmente seus salários;

3. E que as pessoas que entraram para prestar serviços eventuais e temporários foram dispensadas com a suspensão dos serviços que prestavam por motivo da pandemia do Covid-19 e, automaticamente passaram a não receber o pagamento, exatamente pelo fato dos serviços terem sidos suspensos. Mesmo assim essas pessoas receberam o pagamento pelos dias trabalhados;

E que, por fim, estamos trabalhando intensamente para que vençamos juntos essa pandemia que o mundo inteiro enfrenta e possamos voltar à vida com normalidade, ocasião em que todos os serviços à sociedade voltarão a ser restabelecidos.

A gestão municipal lamenta profundamente que esta pandemia tenha afetado diretamente a vida social e econômica das famílias do nosso município. Estamos solidários e buscando a melhor maneira possível de evitar a aceleração dos casos em nossa cidade a fim de não comprometer o sistema de saúde e não termos que lamentar a perda de nossos entes queridos. As medidas adotadas estão de acordo com as normas e leis estabelecidas pelos órgãos de fiscalização e controle de nosso país.

Agradecemos a compreensão de todos, ao mesmo tempo em que reforçamos a necessidade com todos os cuidados pessoais para o bem da municipalidade.

Tudo isso vai passar, mas, precisamos da sua colaboração. Vamos cuidar uns dos outros e de nós mesmos.

Mâncio Lima – Acre, 20 de maio de 2020.