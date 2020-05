O governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), vai participar da segunda live da série “Amazônia em Foco”, com a temática “Robustas Amazônicos: café com sustentabilidade”, realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A transmissão ao vivo será nesta sexta-feira, 22, às 16 horas (pelo horário de Brasília), no canal da Embrapa no Youtube (www.youtube.com/embrapa). Os convidados para debater o tema são Eufran Amaral, chefe-geral da Embrapa Acre, Edivan Azevedo, secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Alaerton Marcolan, chefe-geral da Embrapa Rondônia e Enrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia.

O café é uma importante cultura de alcance global. O Brasil é o maior produtor e exportador, além de ter o segundo maior mercado consumidor. Na região Norte, Rondônia é o primeiro Estado no ranking de produção, sendo o quinto maior do país e o segundo da espécie canéfora. Para a safra de 2020, é esperada uma produção superior a 2,3 milhões de sacas por hectare. O Acre é o segundo maior produtor de café da região, com produção de 32.817 sacas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“No Acre e Rondônia, as áreas cultivadas com café encontram-se em franca expansão, o que representa uma oportunidade de agregação de valor ao produto e da geração de empregos no campo”, afirma Eufran Amaral.