Definir novas estratégias e pedir rapidez no apoio ao combate à pandemia do novo coronavírus foram os principais pontos tratados na audiência do governador Gladson Cameli com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, na tarde desta quinta-feira, 21, em Brasília.

Na audiência com o ministro, que contou com a participação do senador Márcio Bittar, o governador do Acre explicou a situação crítica do enfrentada no estado, com os números de infectados pelo coronavírus, aumentando assustadoramente, e as condições de atendimento da saúde pública.

Segundo o governador, apesar de o Hospital de Campanha já estar na sua fase final de construção, faltam respiradores para os pacientes e equipamentos de proteção para os profissionais que atuam no enfrentamento à pandemia.

Acerca das reivindicações, o ministro garantiu o envio imediato (até o final de semana) de 30 respiradores e, na próxima semana, se houver necessidade, mais 20 unidades.

Pazuello também garantiu o envio de uma remessa expressiva de kits de EPIs e a quantidade que for necessária de máscaras para distribuição para a população.

Apoio do Governo Federal

O governador agradeceu o apoio do Ministério da Saúde e do Governo Federal, e reafirmou sua posição de parceiro nas questões que o País enfrenta para sair da crise causada pela pandemia da Covid-19.

Participaram também da reunião com o ministro da saúde, além do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar, o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene; o procurador Geral do Estado, Paulo Setti e o representante do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França.