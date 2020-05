O Flamengo divulgou na manhã desta quinta-feira uma nota oficial sobre o retorno das atividades no Ninho do Urubu. O texto diz que todos se sentem “seguros e aptos” em função do protocolo de segurança adotado pelo clube. A secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Busch, reforçou em entrevista na manhã desta quinta-feira que a retomada das atividades não está permitida pelo menos até o próximo dia 25 – e que há sanções previstas.

Na quarta-feira, a Prefeitura, após imagens dos treinos no Ninho do Urubu, já havia comunicado em reunião com dirigentes do clube que não recomenda o retorno das atividades neste momento. Mas, nesta quinta, a programação foi mantida.

O documento do clube é assinado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor-executivo do futebol, Bruno Spindel, o técnico Jorge Jesus, o chefe do departamento médico, Márcio Tannure, e os atletas rubro-negros.

A secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Busch, concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira e afirmou que os treinos “físicos ou táticos” não estão permitidos.

– O retorno aos treinos, físicos ou táticos, ainda não está permitido, ao menos até o próximo dia 25, quando vamos rediscutir. O médico (Dr. Tannure) ficou de levar à presidência e nos dizer o que está acontecendo lá de verdade. Nós ficamos sabendo pela imprensa. Há mecanismos de fiscalização que estão acontecendo. Nós temos certeza que o Flamengo, que é um grande parceiro do Rio de Janeiro, vai seguir a regra até o dia 25, quando voltaremos a conversar.

Ela elogiou a estrutura dos clubes:

– Ontem tivemos uma reunião e os clubes apresentaram para o nosso comitê uma proposta de retorno às atividades, também de forma paulatina, mas levando em consideração as questões de segurança. O Flamengo foi um dos clubes que já testou, por exemplo, a testagem de atletas, parentes de atletas e algum tipo de isolamento interno. Os clubes têm verdadeiros hospitais em seu interior, então as atividades de fisioterapia e psiquiatria não estão proibidas.

Ela também ressaltou a influência do Flamengo sobre os jovens e lembrou que pode haver sanções:

– Nós acreditamos que o Flamengo, se estiver fazendo alguma atividade, o que nós não acreditamos, vai voltar atrás e cumprir o papel dele. Um clube tão importante e formador de opinião. Imagina os nossos jovens vendo o Flamengo treinar. Eles vão querer sair de suas casas no momento que isso não é possível. Se o Flamengo não cumprir o decreto, será penalizado como qualquer time que não cumpra.

Veja a íntegra da nota oficial do Flamengo:

“Diretoria, comissão técnica e atletas profissionais do Clube de Regatas do Flamengo vêm a público se manifestar a respeito do retorno das atividades do futebol profissional no Centro de Treinamento George Helal.

Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo Departamento Médico do Flamengo.

O protocolo foi colocado em prática seguindo as mais rigorosas determinações de segurança internacional. Colaboradores, atletas e integrantes da comissão técnica realizaram testes com resultado negativo para a Covid-19, além de serem examinados diariamente pelo Departamento Médico.

O Centro de Treinamento do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa, o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades e que foram divulgadas na última segunda-feira (18).

Depois de exames na reapresentação e de testes físicos no dia seguinte, os treinos foram retomados na quarta-feira (20) em acordo com o protocolo da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Vale ressaltar que o documento contempla atividades ao ar livre. Sendo assim, os grupos de trabalho são espalhados pelos campos do Ninho do Urubu.

Por fim, atletas e integrantes do futebol profissional do Flamengo reforçam o entendimento sobre o momento delicado e estão dispostos a colaborar com ações que favoreçam o combate ao novo coronavírus e o retorno aos treinamentos.

Atenciosamente,

Marcos Braz

Vice-presidente de Futebol

Bruno Spindel

Diretor Executivo de Futebol

Jorge Jesus

Técnico do time profissional

Márcio Tannure

Chefe do Departamento Médico

Atletas profissionais do Clube de Regatas do Flamengo”