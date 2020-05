Lamentavelmente mais um óbito decorrente de coronavírus foi registrado no estado, desta vez no município de Brasileia, onde até a manhã desta quinta-feira (21) não apresentava nenhuma vítima fatal da doença.

Segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho notícias, a vítima seria uma idosa que não teve o nome revelado, a anciã teria dado entrada no Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasileia, apresentando uma doença crônica. Segundo informações, o quadro clínico se agravou e a vítima não resistiu.

Devido a paciente apresentar os sintomas de coronavírus, fez-se necessário a realização do teste rápido que testou positivo para a doença. Logo o corpo foi liberado para que seja enterrado conforme o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de óbitos pela pandemia no estado do Acre subiu de 75 para 78 até a manhã desta quinta-feira, 21. Mas acreditasse que o óbito da vítima de Brasileia ainda não foi incluído nos dados apresentados no boletim parcial.