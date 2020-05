O vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, estiveram no Hospital de Amor de Rio Branco na tarde desta quarta-feira, 20, onde pelo menos mais oito leitos semi-intensivos para pacientes acometidos de Covid-19 serão montados nas próximas semanas, graças a um recurso de R$ 250 mil em emendas de bancadas destinadas por Mara Rocha.

Acompanhados do médico Sidney Rogério, responsável pelo hospital, e da secretária-adjunta de Saúde, médica Paula Mariano, o vice-governador Major Rocha, a deputada Mara Rocha, e Alysson Bestene conheceram as dependências da unidade e alinharam as primeiras ações em torno dos novos leitos.

“Será mais um espaço disponível para as ações na pandemia e para dar suporte para que tenhamos fôlego até a inauguração do hospital de campanha [previsto para o próximo mês de junho]. Esse é um momento de muita dificuldade e um problema do mundo inteiro, mas que o nosso governo está ciente disso e a nossa parlamentar está aqui para nos ajudar nesta luta”, afirmou o vice-governador Major Rocha.

O Hospital de Amor servirá de apoio à UPA do Segundo Distrito, que funciona ao lado, e que é referência em Rio Branco para testes e internação de pacientes com Covid-19.

“Vivemos num momento tenso, em que daqui pra frente nossos hábitos deverão mudar e esses recursos de emendas que estamos destinando são de grande importância para que possamos ampliar a capacidade de leitos, colaborando para evitar o colapso do qual estamos próximos”, ressalta a deputada Mara Rocha.

Retaguarda para a UPA – O secretário Alysson Bestene afirmou que a Sesacre prepara uma equipe técnica multiprofissional para atuar nos leitos que serão abertos no Hospital de Amor de Rio Branco.

“Vamos adaptar toda essa estrutura, que por si só já oferece as condições ideais para implantarmos esses leitos que servirão de retaguarda para a UPA do Segundo Distrito”, explica Bestene, agradecendo o apoio da deputada Mara Rocha e também elogiando a toda a bancada parlamentar, a qual, segundo o secretário, colabora destinando novos investimentos voltados à capital e ao interior.

“Todos os parlamentares, indistintamente, têm buscado junto ao Ministério da Saúde e ao governo federal, recursos para que possamos adquirir equipamentos e insumos para a Saúde”, completou Bestene em tom de agradecimento.

R$ 10 milhões para o hospital – A parlamentar esteve reunida com o fundador da rede filantrópica Hospital de Amor de Barretos – à qual o Hospital do Amor é vinculado -, o pecuarista Henrique Prata, para anunciar que conseguiu um aporte de R$ 10 milhões para a unidade no Acre.

“Estivemos pleiteando esses recursos junto ao governo federal e recebemos o aval do presidente [Jair Bolsonaro], que deve liberar estes recursos ainda nesta semana para a contratação de funcionários e para a compra de insumos ao Hospital de Amor de Rio Branco”, frisa a parlamentar.