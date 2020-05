O parlamentar amentou a forma debochada com que o líder maior da nação vem se comportando durante o caos provocado pela Pandemia, que ontem bateu recorde de mortes e casos de infectados no País.

“Nunca se comoveu com a morte das pessoas é um desprovido da sensibilidade humana, que andava de Jet-ski enquanto o sistema de saúde está em colapso. Elegemos um Genocida e o Brasileiro merece ser estudado. Cala Boca, Gripezinha e daí? Enfrente o Vírus como homem, esquerda toma cloroquina, direita Tubaina, já chega! ” Disse Luiz Tchê.

O parlamentar questionou o fato de Bolsonaro viver contrariando as orientações médicas e agir contra quem busca fazer o combate de maneira orientada.

“Bolsonaro é o pior líder do Planeta, que receita chá natural como cura, cria problemas o tempo todo. Temos que acabar com essa de esquerda e direita e se unir para ajudar as pessoas, ” finalizou Tchê.