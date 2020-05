O mais recente levantamento sobre o avanço do novo coronavírus no Acre, publicado nesta quarta-feira, 20, no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), mostra que o número de casos de pessoas contaminadas por coronavírus em Brasileia disparou.

O município contabilizava apenas 6 casos de diagnósticos confirmados, incluindo dois enfermeiro do Hospital Regional do Alto Acre, mas desta terça-feira (19) para quarta-feira (20) subiu trinta e dois casos, totalizando os 38 diagnósticos confirmados e 29 em análise registrados pela SESACRE.

Já o município de Epitaciolândia apresentou 15 casos confirmados nesta terça-feira, mas nas últimas 24 horas aumentou para 20 diagnósticos confirmados no município, cinco a mais que o dia anterior.

Epitaciolândia não apresentava mais nenhum caso de coronavírus em análise, mas em 24 horas sete casos passaram a fazer parte dos que esperam resultados do exame.