O mais recente levantamento sobre o avanço do novo coronavírus no Acre, publicado nesta quarta-feira, 20, no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), mostra que o número de casos de pessoas contaminadas por coronavírus em Brasileia disparou.

O município contabilizava apenas 6 casos de diagnósticos confirmados, incluindo dois enfermeiro do Hospital Regional do Alto Acre, mas desta terça-feira (19) para quarta-feira (20), o que se sabe é que o número de contaminados em Brasileia triplicou, mas por problemas técnicos da Sesacre, o número de diagnósticos confirmados não vai ser divulgado.

Já o município de Epitaciolândia apresentou 15 casos confirmados nesta terça-feira, mas nas últimas 24 horas aumentou para 40 diagnósticos confirmados no município, vinte e cinco a mais que o dia anterior.

Epitaciolândia não apresentava mais nenhum caso de coronavírus em análise, mas em 24 horas sete casos passaram a fazer parte dos que esperam resultados do exame.

Boletim Sesacre desta quarta-feira

O Acre registrou um novo recorde de testagens positivas para coronavírus em menos de 24 horas. Com 335 novos infectados pelo vírus nesta quarta, o número oficial saltou de 2.482 para 2.817 diagnósticos confirmados para Covid-19, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) sobre o avanço da pandemia no estado.

O acréscimo de novos casos supera em 87 o registrado na terça-feira, 19. O número de óbitos pela Covid-19 no Acre também teve um aumento nesta quarta, passando de 73 para 75, e não 76 mortes confirmadas por coronavírus como foi divulgado mais cedo no boletim parcial.

A Sesacre esclarece que o óbito registrado na Pronto-Clínica de Rio Branco foi retirado do boletim completo por seguir em análise. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Sesacre.

No Acre, até o momento, são 9.303 notificações, sendo 4.953 (53,2%) descartados e 1.533 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR. Dos 2.817 positivos no estado, 1.031 receberam alta, ou seja, estão curados da doença. Entretanto, 79 pacientes seguem internados, sendo 18 em UTI.

Os novos registros de morte confirmados por coronavírus nesta quarta-feira são:

Um homem, cujas iniciais do nome são R. A. B. S, de 73 anos, e que tinha dado entrada na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava hipertensão arterial e tinha histórico de diabetes. O idoso faleceu nesta terça-feira, 19.

Um homem, F. B.C., de 91 anos, morador de Cruzeiro do Sul que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 18 de maio. Ele faleceu nesta quarta-feira, 20. No seu histórico de agravos há doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes.

A partir do dia 9 de abril de 2020, o Departamento de Vigilância em Saúde do Estado do Acre considera que os municípios que apresentam casos confirmados de Covid-19 encontram-se na fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois não é possível mais estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.